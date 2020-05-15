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  • 15 май 2020 15:03
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Президент прибыл в Сырдарью и дал старт строительству новых многоэтажных домов

Президент Шавкат Мирзиёев 15 мая прибыл в Сырдарьинскую область, сообщилапресс-служба главы государства.

 

Президент прибыл в Сырдарью и дал старт строительству новых многоэтажных домов

 

Сперва Шавкат Мирзиёев посетил Сардобинский район и ознакомился с проводимой работой, осмотрел ремонтируемые дома, побеседовал с людьми.

 

На сегодняшний день расчищены поврежденные дома и улицы около 20 населенных пунктов, остатки воды выведены из 13 махаллей.

 

Жизнь в этих махаллях постепенно возвращается в нормальное русло. Около 66 тысяч человек вернулись в свои дома. В других местах работа по расчистке и ремонту идет полным ходом. Для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, запланировано построить в Мирзаабадском, Сардобинском и Акалтынском районах 3 жилых массива с 66 пятиэтажными домами на 2640 квартир.

 

В частности, в махалле Дустлик Сардобинского района будет построено 37 многоэтажных домов на 1480 квартир. Глава государства сегодня заложил первый камень нового массива.

 

1 мая текущего года в результате частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища затопило близлежащие махалли и поля. В результате чрезвычайного происшествия были разрушены 2570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Кроме того, частично подтоплены 1781 индивидуальный и 52 многоэтажных дома. Были повреждены 70 социальных, производственных и сервисных объектов, около 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, 828 километров дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи.

В результате оперативных мероприятий около 90 тысяч жителей 28 махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов были эвакуированы в безопасные районы.

 


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