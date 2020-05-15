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  • 15 май 2020 10:20
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Карантин продлен до 1 июня, но частично возобновляется ж/д и авиасообщение

Карантин продлен до 1 июня, но частично возобновляется ж/д и авиасообщениеВведенные Специальной республиканской комиссией до 10 мая ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены до 1 июня. Об этом говорится в сообщении комиссии.

 

При этом с 18 мая в Узбекистане частично восстанавливается авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны.

 

В частности, возобновляются авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез и обратно.

 

С этого дня начнут курсировать поезда Afrosiyob из Ташкента в Навои, Бухару и Карши, а также движение скоростных поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская области) и обратно.

 

При организации воздушных и железнодорожных перевозок необходимо соблюдать все карантинные правила, в том числе ограничение числа пассажиров, дезинфекцию и другие санитарные требования, говорится в сообщении.

 

Специальная республиканская комиссия утвердила временный порядок организации воздушных и железнодорожных перевозок на внутренних маршрутах в период карантина. Нарушение требований этого порядка повлечет административную ответственность за нарушение правил борьбы с эпидемиями.

 

Предстоящее смягчение карантинных мер на совещании 13 мая анонсировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. При этом он подчеркивал, что карантин еще не окончен.

 

Глава государства отмечал, что из-за неправильного толкования смягчения карантина население, особенно молодежь, массово выходят на улицы без необходимости.


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