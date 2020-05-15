Число случаев коронавируса достигло 2652

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 15 мая увеличилось на 7 и составляет 2652, сообщило Министерство здравоохранения.

Из подтвержденных 7 новых случаев 3 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 4 — у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. Трое граждан 9 и 13 мая приехали из Таджикистана и были помещены на карантин.

Согласно данным, опубликованным Минздравом 14 мая 2020 года в 23:00, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самаркандской области составило 219, увеличившись за сутки на 5.

Количество выздоровевших за день увеличилось на 26 и составило 129 человек, а это 59% от числа всех случаев заболеваний COVID-19 в регионе. Число пациентов на лечении на данный момент составляет 89 человек.

На данный момент в стране от коронавируса выздоровели 2136 человек, лечение проходят 505 пациентов, из которых 8 — в тяжелом состоянии.