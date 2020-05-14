Сотни узбекистанцев прибыли к границе России с Казахстаном, желая вернуться на родину

В Узбекистане изучают ситуацию с соотечественниками, скопившимися на пунктах пропуска на российско-казахстанской границе в попытках вернуться домой, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, в пограничном пункте «Маштаково» в Самарской области и пункте пропуска «Сагарчинск» Оренбургской области наблюдается скопление нескольких сотен граждан Узбекистана. Люди пребывают из разных регионов России и требуют создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину.

«Генконсульство Узбекистана в Казани находится в контакте с местными властями для поиска оптимального для всех сторон решения. Кроме того, оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации на российско-казахской границе в специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса», — говорится в сообщении.

МИД также призывает сограждан сохранить спокойствие, соблюдать правила карантина в стране пребывания до принятия решения властей Узбекистана, добавили в пресс-службе.

По данным ТАСС, узбекские дипломаты 13 мая прибыли в Оренбургскую область и обсуждает с российскими и казахстанскими властями ситуацию.

«Знали о планах наших граждан на автобусах пересечь границу в Оренбургской области и вернуться на родину через Казахстан, мы призывали этого не делать, но к нашим призывам не прислушались. Как результат люди застряли на границе, — сказали агентству в посольстве. — На месте находятся наши дипломаты, работники посольства и генконсул Узбекистана. Они совместно с властями России и Казахстана пытаются решить эту проблему».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора, министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову, часть мигрантов расположилась в палаточном лагере, однако вопрос с их возвращением на родину не находится в ведении местных властей. Она подчеркнула, что решение зависит от властей Казахстана и Узбекистана.

Информационные агентства отмечают, что в первых числах мая на родину были отправлены более 500 граждан Кыргызстана, застрявшие в Оренбургской области России из-за распространения коронавируса и закрытия границ. Это стало возможным благодаря договоренности Кыргызстана и Казахстана.

Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщило, что онлайн-заявки на возвращение домой подали около 65 тысяч граждан республики, находящихся в России в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

«На 12 мая… в онлайн-списке (составленном Консульским отделом Посольства) желающих вернуться на родину числятся 55 тысяч человек. Схожие списки составляются и в регионах России генеральными консульствами Узбекистана, в которые включены ориентировочно 10 тысяч человек. При этом только 11−12 мая… 14 тысяч сограждан обратились в посольство с просьбой оказать содействие в возвращении в Узбекистан», — говорится в обращении посольства.

В дипломатической миссии заверили, что на обеспечение скорейшего вывоза граждан Узбекистана из России брошены все силы посольства. Как отмечается в сообщении, в последние дни возле посольства и консульского отдела в Москве стали скапливаться сограждане, что создает высокий риск заражения, в том числе, коронавирусом. Дипмиссия подчеркнула, что ведет запись граждан для вывоза из России исключительно в рамках своего консульского округа.

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