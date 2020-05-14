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  • 14 май 2020 18:49
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В Uzcard сменился учредитель

В Uzcard сменился учредительВ ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (ЕОПЦ — бренд Uzcard) произошла смена учредителя, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций.

 

Как сообщает gazeta.uz, владельцем 75% доли в уставном фонде Uzcard стал Ойбек Батирович Турсунов. Ранее 75% доли принадлежала Ахрору Аброровичу Махмудову, который остается директором ЕОПЦ. Оставшимися 25% владеет само ООО.

 

В законе «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» указано, что если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), продаваемой его участником, то общество имеет преимущественное право на приобретение данной доли (части доли).


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