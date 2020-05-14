В Узбекистане планируют наладить сборку авто премиального китайского бренда Oshan, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Уза.

В ближайшие дни в свободной экономической зоне "Навои" будет создано узбекско-иранское совместное предприятие Navoi Motors.

Ожидается, что проект стоимостью 12 миллионов долларов произведет революцию в автомобильной промышленности страны. Здесь будут собирать автомобили под китайским брендом Oshan для внутреннего рынка.

"Сначала мы наладим для внутреннего рынка сборку современных внедорожников, пикапов и минивенов. На предприятии с мощностью 30 тысяч автомобилей в год будет создано более 200 новых рабочих мест. Для стабильной работы завода, запуск которого планируется до конца текущего года, не лишним будет создание налоговых и таможенных льгот", – подчеркнул главный технолог предприятия Афшин Шакери.

Oshan – это созданный компанией Changan отдельный автомобильный бренд. Создан он для того, чтобы выделить более дорогие автомобили компании. Представлены они только на внутреннем рынке Китая. Одна из самых успешных моделей бренда – внедорожник с бензиновым и электрическим двигателями Oshan X7.

Changan – китайская автомобилестроительная компания. Входит в тройку крупнейших производителей пассажирского транспорта в Китае.