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  • 14 май 2020 14:29
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Боксеры провели онлайн-занятие

Национальный олимпийский комитет Узбекистана и уполномоченные руководители Федерации бокса страны провели онлайн-занятие с боксерами.

 

Боксеры провели онлайн-занятие

 

Как сообщает пресс-служба, первый заместитель председателя федерации Сакен Пулатов дал дополнительные сведения о времяпровождении боксеров в период карантина, созданных для занятий условиях.

 

Председатель Национального олимпийского комитета Рустам Шоабдурахманов, который также наблюдал за ходом онлайн-занятия, дал рекомендации спортсменам, выразил благодарность тренерам, которые дают необходимые указания, соблюдая правила карантина, а также неустанно трудящимся боксерам.

 

Уза


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