Боксеры провели онлайн-занятие

Национальный олимпийский комитет Узбекистана и уполномоченные руководители Федерации бокса страны провели онлайн-занятие с боксерами.

Как сообщает пресс-служба, первый заместитель председателя федерации Сакен Пулатов дал дополнительные сведения о времяпровождении боксеров в период карантина, созданных для занятий условиях.

Председатель Национального олимпийского комитета Рустам Шоабдурахманов, который также наблюдал за ходом онлайн-занятия, дал рекомендации спортсменам, выразил благодарность тренерам, которые дают необходимые указания, соблюдая правила карантина, а также неустанно трудящимся боксерам.

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