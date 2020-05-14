Около 65 тыс. узбекистанцев ожидают вылета из России

В онлайн-списке ожидающих чартерных рейсов из России в Узбекистан числятся около 65 тысяч соотечественников.

По состоянию на 12 мая в онлайн-списке желающих вернуться в Узбекистан числятся 55 тыс. чел. Схожие списки составляются и в регионах России, в которые включены около 10 тыс. чел. При этом, только 11-12 мая 14 тыс. сограждан обратились в посольство с просьбой оказать содействие в возвращении в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«В настоящее время все силы посольства брошены на обеспечение скорейшего вывоза граждан Республики Узбекистан из России в рамках своих возможностей и полномочий. Сформирован Оперативный штаб, а также отдельная группа из 10 сотрудников для постоянной работы с соотечественниками», - говорится в сообщении.

Напомним, что на чартерные рейсы, в первую очередь, допускаются граждане, имеющие проблемы со здоровьем, или больные, с маленькими детьми, беременные женщины, пожилые, а также граждане, которые приобрели билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.

В этой связи, в МИД попросили соотечественников с пониманием отнестись к просьбам дипломатов посольства предоставить подтверждающие документы.

Кроме того, за последние дни возле посольства и консульского отдела начала собираться сограждане, желающие вылететь в Узбекистан чартерными рейсами, что создает высокий риск заражения различными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Отмечается, что посольство ведет запись граждан для вывоза из России исключительно в рамках своего консульского округа (Центральный федеральный округ). Соотечественники, находящиеся в регионах России, могут обратиться в соответствующие Генеральные консульства Узбекистана:

- Генконсульство Узбекистана в г.Санкт-Петербурге - Северо-Западный федеральный округ.

e-mail: gkruspb@mail.ru Тел.:+78126010628, в Telegram, Whatsapp, Viber, Imo +998909942747;

- Генконсульство Узбекистана в г.Ростове-на-Дону – Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ.

e-mail: uzbek.rnd@mail.ru; rostov@mfa.uz Тел.:+7 863 2855057;

- Генконсульство Узбекистана в г.Казани – Приволжский федеральный округ.

e-mail: kazan@mail.ru Тел.: +7 843 5265565; +7 843 5265563;

- Генконсульство Узбекистана в г.Екатеринбурге – Уральский Федеральный округ.

e-mail: uzgenconsul-eka@mail.ru abdusalomx@yahoo.com Тел.: + 7 (343) 2723133; +7 965 5194222;

- Генконсульство Узбекистана в г.Новосибирске – Сибирский федеральный округ.

e-mail: consul2011@inbox.ru Тел.: +7(383)2460485, 2460484, 2460463, 2460464;

- Генконсульство Узбекистана в г.Владивостоке – Дальневосточный федеральный округ.

e-mail: gkuzvlv@mail.ru Тел.: +74232604808; +74232604800.