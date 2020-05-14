» » » В Сурхандарье из-за наводнения, вызванного дождями, эвакуированы 900 человек
﻿
  • 14 май 2020 14:11
  • 113

В Сурхандарье из-за наводнения, вызванного дождями, эвакуированы 900 человек

В Узбекистане в результате наводнения 900 человек, проживающих в районе потопа, были временно эвакуированы, - сообщило МЧС республики, пишет CentralAsia.

 

В Сурхандарье из-за наводнения, вызванного дождями, эвакуированы 900 человек

 

В результате проливных дождей 13 мая 2020 года в 21:00 объем воды в реке Олтинсой, протекающей по территории Алтынсайского района Сурхандарьинской области, значительно увеличился.

 

В результате наводнения 900 человек, проживающих в этом районе, были временно эвакуированы.

 

Кроме того, в тот же день махалля "Пасурхи" в Байсунском районе была затоплена из-за повышения уровни реки рекой Ойбарак в результате проливных дождей.

Мост, соединяющий сёла "Авлод" и "Сариосие", затопило из-за наводнения в канале Авлод. Передвижение автомобилей по нему временно остановлено.

 

Ситуация находится под полным контролем областного управления по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время более 150 спасателей, а также около 20 единиц техники работают над устранением последствий наводнения.

 

Сообщений о травмах или смертельных случаях не поступало, - отметили в МЧС.


Похожие статьи:
﻿
В Зарафшане из-за схода селя эвакуированы 300 человек

В Зарафшане из-за схода селя эвакуированы 300 человек

Новости Узбекистана
﻿
Подсчитан предварительный ущерб от наводнения в Сырдарье

Подсчитан предварительный ущерб от наводнения в Сырдарье

Новости Узбекистана
﻿
Число погибших в результате наводнения в Сырдарьинской области достигло 4

Число погибших в результате наводнения в Сырдарьинской области достигло 4

Новости Узбекистана
﻿
Свыше 750 человек эвакуированы из-за селя в Сурхандарье

Свыше 750 человек эвакуированы из-за селя в Сурхандарье

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
Пять человек погибли в селевом потоке в Кашкадарьинской области

Пять человек погибли в селевом потоке в Кашкадарьинской области

Новости Узбекистана / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика