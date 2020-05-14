» » » Почти 42 тысячи зданий и сооружений повредил бухарский ураган
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  • 14 май 2020 10:45
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Почти 42 тысячи зданий и сооружений повредил бухарский ураган

Вечером 27 апреля по ряду районов Бухарской области пронесся ветер, скорость которого достигала 15-25 м/с (54-90 км/ч), в результате чего в городах и районах были повреждены в различной степени 41 927 зданий и сооружений, из них 41 085 домов и 842 социальных объекта.По предварительным оценкам экспертов, сумма ущерба оценивается в 141,6 млрд сумов, пишет УзА.

 

Почти 42 тысячи зданий и сооружений повредил бухарский ураган

 

На сегодняшний день отремонтировано 24 322 дома, 326 средних школ, 160 дошкольных учреждений, 81 медицинское учреждение и 88 других учреждений.

 

К настоящему времени во все регионы было доставлено 825 492 листа шифера, 414 906 кв.м. профнастила, 3 700 кв.м. стекла, 4249 куб. м. древесины, 185 тонн цемента, 45 тыс. кирпичей, 1 600 кг гвоздей. 

Отмечается, что к ремонтно-восстановительным работам привлечены 32 530 строителей, 240 сотрудников Министерства обороны (32 ед. спецтехники), 245 – МЧС (54 ед. спецтехники), 79 человек из Министерства внутренних дел (18 ед. спецтехники), 250 – из Национальной гвардии (18 ед. спецтехники).


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