Число случаев заболевания коронавирусом за ночь увеличилось на 8

По состоянию на 14 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2620 (+8). Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Из подтвержденных 8 новых случаев 4 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 4 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. Из граждан, которые приехали из-за рубежа, 3 человека являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 – прибыл из Казахстана.

По данным Минздрава на 23:00 13 мая количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Самаркандской области достигло 214 (+10).

Количество вылеченных в регионе составляет 103 пациента (48% от всех случаев по области). В данный момент на лечении находятся 110 человек. 1 пациент скончался.

В нашей стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2076 человек, и показатель выздоровления составляет 79 процентов. В настоящее время из проходящих лечение 533 пациентов у 11 – состояние тяжелое.