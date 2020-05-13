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  • 13 май 2020 20:11
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Пенсии и зарплаты разрешено выдавать в наличной форме

Пенсии и зарплаты разрешено выдавать в наличной форме

Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева 13 мая провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по дальнейшему смягчению карантинных требований с сохранением высокого уровня бдительности, поэтапному оживлению отраслей экономики, повышению занятости и увеличению доходов населения, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

 

Отмечается, что из-за риска заражения платежи были переведены в безналичную форму. С учетом обращений населения, особенно пенсионеров решено выдавать заработную плату, пенсии и пособия в наличной форме, в полном соответствии с правилами карантина, говорится в сообщении.

 

С мая пенсии, пособия и зарплаты начали переводить полностью на карты. С этих же пор пользователи социальных сетей пишут о проблемах с доставкой карт, длинных очередях в филиалах Народного банка для их получения и задержках с выплатой пенсий, а также сложностях при оплатах через карту Humo.

 

В Центральном банке признали, что работа по доставке пенсий через банковские карты не была налажена должным образом, что вызвало ряд неудобств для населения и стало поводом для обоснованных претензий.

 

«Система доставки пенсионных средств через единственный банк показала свою неэффективность и необходимость отказа от этой практики. Это позволит пенсионерам открыть счет в любом банке по своему желанию и пользоваться их картами. Эта возможность не будет единоразовой, и пенсионеры могут сменить обслуживающий банк с учетом того, насколько они удовлетворены качеством предоставляемых банковских услуг», — отмечал директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций ЦБ Аброрходжа Турдиалиев.


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