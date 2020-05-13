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  • 13 май 2020 20:02
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В Узбекистане планируют частично возобновить Авиа и ж\д сообщение, в т.ч. поезд Afrosiyob

В Узбекистане планируют частично возобновить Авиа и жд сообщение, в т.ч. поезд Afrosiyob

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 мая провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждалась эмидемиологическая ситуация в стране и дальнейшее смягчение карантинных требований, исходя из предложений руководителей регионов, сообщил телеканал «Узбекистан 24».


В частности, отмечено, что в «зеленых» и «желтых» зонах карантина целесообразно поэтапно разрешить оказание услуг в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

 

Специальной республиканской комиссии поручено утвердить порядок действий, в соответствии с которыми министерства и ведомства будут принимать первоочередные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

 

Актуальной задачей остается восстановление транспортного сообщения между отдаленными районами и столицей. В связи с этим, планируется возобновить полеты между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом, движение высокоскоростного поезда Afrosiyob- в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов — в Ферганскую долину.

 

Также изучается вопрос снятия ограничений на передвижение на личных автомобилях в городах. Министерством транспорта, МВД и Министерством здравоохранения поручено внести соответствующие предложения в Специальную республиканскую комиссию.


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