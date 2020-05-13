Узбекистанцы в России смогут получить материальную помощь

С 14 мая в России посольство Узбекистана в Москве и другие консульские учреждения начнут выплачивать материальную помощь гражданам Узбекистана, передает UzReport со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Обратите внимание, что помощь оказывается исключительно в форме единовременной выплаты денежных средств исходя из установленного в России минимального размера оплаты труда.

Деньги будут выплачиваться из средств, поступивших на благотворительный счет посольства.

Выплаты предназначены для следующих категорий граждан:

- Лица с инвалидностью, при предъявлении соответствующего подтверждающего документа (справка);

- Женщины, имеющие на иждивении детей до двух лет, а также со сроком беременности свыше семи месяцев при предъявлении подтверждающих документов (копия свидетельства о рождении ребенка, справка с медицинского учреждения);

- Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 при предъявлении подтверждающего документа;

- Студенты, обучающиеся на очных отделениях российских вузов, при предъявлении справки с места учебы.

Для получения финансовой помощи необходимо отправить заявку через электронный портал мехр.рф, который работает на узбекском и русском языках.

«Признательны спонсорам и благотворителям, перечислившим финансовые средства на благотворительный счет Посольства. Особую благодарность выражаем нашему соотечественнику, известному предпринимателю и меценату Алишеру Усманову за его всемерную поддержку», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В целях обеспечения прозрачности выделения финансовых средств нуждающимся согражданам, посольство будет на еженедельной основе публиковать на своем сайте и официальных страницах в социальных сетях отчет о расходовании средств.