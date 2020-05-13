Вновь снижается стоимость автобензина Аи-92 - Узбекнефтгаз

В Узбекистане вновь снижается стоимость автобензина Аи-92, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

Как сообщалось ранее, в сети автозаправочных станций "Узбекнефтегаз”, которая реализует нефтепродукты под национальным брендом UNG, организовал продажу бензина марки Аи-92 и дизельного топлива европейского качества.

С 26 марта стоимость бензина марки Аи-92 была снижена с 6 200 сумов до 6 000 сумов. С 29 апреля – до 5500 сумов.

С 15 мая текущего стоимость данной продукции будет составлять 5000 сум.

Стоит отметить, что цена бензина Аи-80 составляет 4000 сумов на АЗС "Узбекнефтегаза".

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