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  • 13 май 2020 19:56
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Вновь снижается стоимость автобензина Аи-92 - Узбекнефтгаз

Вновь снижается стоимость автобензина Аи-92 - УзбекнефтгазВ Узбекистане вновь снижается стоимость автобензина Аи-92, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

 

Как сообщалось ранее, в сети автозаправочных станций "Узбекнефтегаз”, которая реализует нефтепродукты под национальным брендом UNG, организовал продажу бензина марки Аи-92 и дизельного топлива европейского качества.

 

С 26 марта стоимость бензина марки Аи-92 была снижена с 6 200 сумов до 6 000 сумов. С 29 апреля – до 5500 сумов.

 

С 15 мая текущего стоимость данной продукции будет составлять 5000 сум.

 

Стоит отметить, что цена бензина Аи-80 составляет 4000 сумов на АЗС "Узбекнефтегаза".

 

ИСТОЧНИК


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