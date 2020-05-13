Результат перевозки людей в прицепе трактора: две женщины скончались, ещё одна госпитализирована

Водитель трактора марки «МТЗ-80» 45-летний О.И. передвигался по грунтовой дороге вдоль канала, пролегающего по территории фермерского хозяйства, расположенного в махалле «Богитуркон» Рамитанского района. Однако из-за того, что грунтовая дорога была скользкой, оба прицепа трактора опрокинулись в канал.

Пассажиры, находившиеся на одном из прицепов 34-летняя О.И. и 33-летняя Ш.П., получив телесные повреждения, скончались на месте поисшествия. Еще одна пассажирка 38-летняя Ф.Ж. доставлена в медицинское учреждение Рамитанского района.

По данным Следственного департамента при МВД, по данному факту Следственным отделом при ОВД Рамитанского района возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.