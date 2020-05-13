Главы МИД СНГ подписали 11 документов в различных сферах сотрудничества





На мероприятии председательствовал министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, в работе заседания приняли участие министры иностранных дел СНГ, а также председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Участники заседания обменялись поздравлениями по случаю 75-летия победы над фашизмом. Отмечена несокрушимая стойкость, невиданная сила духа народов стран Содружества в борьбе против фашизма. Подчеркнута необходимость проявления искренней заботы о ветеранах войны и тыла, сохранения вечной памяти об отдавших собственные жизни ради мира на земле», - говорится в сообщении МИД.

Также главы внешнеполитических ведомств СНГ рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ, состояние и перспективы повышения роли и места организации в международных и региональных делах, а также обсудили ряд вопросов организационного характера.





Стороны отметили важность сохранения в условиях карантинных ограничений всех имеющихся и налаженных механизмов взаимодействия в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, а также полноценного функционирования зоны свободной торговли СНГ.





Главы делегаций подчеркнули актуальность объединения усилий государств-участников содружества в предотвращении последствий коронавирусной пандемии.

«Отдельное внимание было уделено вопросам укрепления диалога между внешнеполитическими ведомствами в области обеспечения безопасности и стабильности на территории стран СНГ, а также дальнейшего развития сотрудничества в сферах инвестиций, транспорта, инноваций, культуры, спорта и молодежной политики», - отметили в пресс-службе.

Подчеркнута необходимость наращивания сотрудничества на основе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов в целях повышения благосостояния и качества жизни народов государств-участников СНГ.

Кроме того, стороны поддержали предложение узбекской стороны о проведении следующего заседания СМИД СНГ в октябре текущего года в Ташкенте.

«По итогам заседания подписаны 11 документов в различных сферах сотрудничества, приняты взаимосогласованные решения по всем вопросам повестки дня», - заключили в МИД.