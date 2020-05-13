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  • 13 май 2020 10:07
  • 81

Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане возросло на 21 случай

Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане возросло на 21 случай

По состоянию на 13 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2568, увеличившись за ночь на 21. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

 

Из новых случаев 15 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 6 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях.

 

По Самаркандской области на 23:00 12 мая количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 204. Наша область занимает 5 место по количеству случаев заболевания в республике. Количество вылеченных в регионе составляет 94 пациента (46% от всех случаев по области). В данный момент на лечении находятся 110 человек.

 

В настоящее время в нашей стране из проходящих лечение 518 пациентов у 12 – состояние тяжелое. Наши врачи лечат всех пациентов в соответствии со стандартами.

 

Напомним 12 мая всего было сообщено о 61 новом случае заражения коронавирусной инфекцией.


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