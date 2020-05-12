» » » В Узбекистане предложили вернуть в название 9 мая "Победу"
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  • 12 май 2020 20:42
  • 39

В Узбекистане предложили вернуть в название 9 мая "Победу"

В Узбекистане предложили вернуть в название 9 мая "Победу"

На портале коллективных обращений Mening fikrim появилась петиция об изменении названия 9 мая со "Дня памяти и почестей" на "День Победы и памяти", сообщает Podrobno.uz.

 

В петиции отмечается, что всех нас радуют положительные изменения, происходящие в обществе, среди которых восстановление названия Дворца искусств "Дружба народов", возвращение на прежнее место памятника Семье Шамахмудовых и другие.

 

"На фронтах Второй мировой войны воевали свыше 1,4 млн узбекистанцев, что тогда составляло 22% населения нашей страны (6,5 миллиона человек). Кроме того, в тылу самоотверженно трудились граждане от 7 до 70 лет. Их вклад в победу нельзя переоценить. В последние годы в стране изменилось отношение к празднованию 9 мая. Он стал Днём победы. Так, организуют показательные выступления военнослужащих, разные мероприятия", – пишет автор петиции.

 

Исходя из этого он предлагает изменить название 9 мая со "Дня памяти и почестей" на "День Победы и памяти".

 

Напомним, что в Ташкенте на днях открылись Парк Победы и Музей славы.


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