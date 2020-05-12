Объявлен график чартерных рейсов в Узбекистан

Пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов озвучил график чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Узбекистана. Рейсы организуются с 11 по 24 мая.

Расписание

·13 май. Ташкент — Стамбул — Ташкент — 7:40

·14 май. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент — 8:35

·15 май. Ташкент — Дели — Ташкент — 12:00

·16 май. Ташкент — Ростов-на-Дону — Ташкент — 11:00

·17 май. Ташкент — Казань — Ташкент — 11:00

·18 май. Ташкент — Москва — Ташкент — 7:20

·19 май. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент — 8:35

·20 май. Ташкент — Москва — Ташкент — 7:20

·21 май. Ташкент — Стамбул — Ташкент — 7:40

·22 май. Ташкент — Лондон — Ташкент — 14:00

·23 май. Ташкент — Новосибирск — Ташкент — 13:00

·24 май. Ташкент — Шарджа — Ташкент — 11:00

В графике указано время вылета из Ташкента. В Минтрансе заявили, что предоставят более точное время вылета из зарубежных городов в ближайшее время.

Граждане должны обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения страны для регистрации. Список с пассажирами будет предоставлен в компанию Uzbekistan Airways. На основе этого списка узбекистанцев будут принимать на борт самолета.

Минтранс отмечает, что в этот перечень, в первую очередь, войдут граждане, имеющие проблемы со здоровьем, или пациенты, маленькие дети, беременные женщины, пожилые, а также граждане, которые приобрели билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.

Билеты можно приобрести в кассах Uzbekistan Airways в международных аэропортах зарубежных стран за 4 часа до вылета. Определено, что цены на билеты не должны превышать минимальные тарифы.

«Например, стоимость билета на рейс Москва — Санкт-Петербург — Ташкент составит 147 долларов, Дели — Ташкента — 224 доллара, Шарджа — Ташкент — 221 доллар, Стамбул — Ташкент — 285 долларов», — сообщил Навруз Ашурматов.

Все граждане, возвращающиеся в Узбекистан, будут помещены в карантинный центр минимум на 14 дней. Пресс-секретарь Минтранса указал, что 43% инфицированных коронавирусом в Узбекистане являются граждане, прибывшие из зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что 11 мая ожидается прибытие 168 граждан чартерным рейсом из Франкфурта (Германия). С 8 по 10 мая в Узбекистан возвращены свыше 800 граждан.

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