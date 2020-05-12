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  • 12 май 2020 18:54
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ГЦТ: вступительные экзамены будут проведены только по двум предметам

Из-за пандемии коронавируса в качестве исключения для абитуриентов 2020/2021 учебного года отменяется обязательный блок вопросов.

 

ГЦТ: вступительные экзамены будут проведены только по двум предметам

 

В качестве исключения в 2020/2021 учебном году вступительные экзамены будут проведены только по двум предметам по специальности без блока обязательных предметов. Об этом сообщили в Государственном центре тестирования. 

 

Данные два предмета по специальности были утверждены  в декабре 2019 года и объявлены широкой общественности в установленном порядке.

 

В ГЦТ отметили, что в связи с карантином абитуриенты не смогли готовиться к вступительным экзаменам так, как они хотели. В этом году предпринимаются усилия по облегчению регистрации абитуриентов и по упрощению вступительных тестовых заданий. 

 

Также в ГЦТ рассказали, что для проведения тестовых испытаний будут подготовлены здания, рассчитанные максимум на 700 мест. Всем поступающим будут выдаваться медицинские маски и перчатки. При входе будет измеряться температура тела каждого абитуриента. Здания будут дезинфицировать минимум 4 раза.


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