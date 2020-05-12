Обрушение стены здания во время ветра в Ташкенте: комментарий Минстроя

8 мая 2020 года в социальных сетях было размещено видео, на котором можно увидеть разрушающиеся от ветра стены многоэтажного здания в Ташкенте.

Пресс-служба Министерства строительства прокомментировала ситуацию.

Инцидент произошел в здании, принадлежащем гражданину Р.А. Пищенко, расположенном по адресу ул. Турт Арык, 3 и 5, Мирзо-Улугбекский район. Здание было переведено в категорию нежилых помещений.

В настоящее время оно реконструируется как бизнес-центр. Дело было тщательно расследовано Ташкентской городской инспекцией по надзору за строительством. Как оказалось, до объявления карантина, работы по наружным стенам 3-го этажа здания были завершены. Однако по причине карантина, работы с 4 этажа и выше не были завершены. То есть последний ряд стен не был собран, железобетонный сердечник и перемычка не установлены.

Часть наружной стены на верхнем этаже здания обрушилась на территорию объекта в результате сильного дождя и ветра, наблюдаемых 8 мая из-за отсутствия соединения оконных и дверных швов. Соседние здания, сооружения и люди не пострадали. Внешние стены верхнего этажа сразу были демонтированы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение объекта.

Сообщается, что строительство наружной стены будет строго контролироваться в соответствии с установленными нормами и стандартами.

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