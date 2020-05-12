» » » Обрушение стены здания во время ветра в Ташкенте: комментарий Минстроя
﻿
  • 12 май 2020 15:31
  • 212

Обрушение стены здания во время ветра в Ташкенте: комментарий Минстроя

8 мая 2020 года в социальных сетях было размещено видео, на котором можно увидеть разрушающиеся от ветра стены многоэтажного здания в Ташкенте. 

 

Обрушение стены здания во время ветра в Ташкенте: комментарий Минстроя

 

Пресс-служба Министерства строительства прокомментировала ситуацию.

Инцидент произошел в здании, принадлежащем гражданину Р.А. Пищенко, расположенном по адресу ул. Турт Арык, 3 и 5, Мирзо-Улугбекский район. Здание было переведено в категорию нежилых помещений.

 

В настоящее время оно реконструируется как бизнес-центр. Дело было тщательно расследовано Ташкентской городской инспекцией по надзору за строительством. Как оказалось, до объявления карантина, работы по наружным стенам 3-го этажа здания были завершены. Однако по причине карантина, работы с 4 этажа и выше не были завершены.  То есть последний ряд стен не был собран, железобетонный сердечник и перемычка не установлены.

 

Часть наружной стены на верхнем этаже здания обрушилась на территорию объекта в результате сильного дождя и ветра, наблюдаемых 8 мая из-за отсутствия соединения оконных и дверных швов. Соседние здания, сооружения и люди не пострадали. Внешние стены верхнего этажа сразу были демонтированы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение объекта. 

 

Сообщается, что строительство наружной стены будет строго контролироваться в соответствии с установленными нормами и стандартами.

Источник 

 


Похожие статьи:
﻿
Один человек погиб и около 30 пострадали в результате сильного ветра в Бухаре

Один человек погиб и около 30 пострадали в результате сильного ветра в Бухаре

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане ужесточаются требования к размещению наружной рекламы

В Узбекистане ужесточаются требования к размещению наружной рекламы

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане запретили вносить мобильную технику в здания судов

В Узбекистане запретили вносить мобильную технику в здания судов

Общество / Новости Узбекистана
﻿
На ЕПИГУ можно согласовать изменение фасада здания и сооружения

На ЕПИГУ можно согласовать изменение фасада здания и сооружения

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В Бухаре строится новый вокзал

В Бухаре строится новый вокзал

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика