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  • 12 май 2020 10:46
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Решил расслабиться во время карантина

В ходе проведенного оперативного мероприятия  сотрудниками ОВД Кибрайского района выявлено, что житель улицы "Сайёра”, 31-летний Э.А. на земельном участке своего жилища выращивал 38 стеблей наркотикосодержащих растений "каннабис”.

 

Решил расслабиться во время карантина

 

В процессе досмотра  в 6 бумажных свёртках и 1 одном полимерном пакете обнаружено  наркотическое средство "марихуана” общим весом 12,41 грамм. Кроме этого, при обыске одной из комнат дома найдена  одна баклажка объёмом 1,5 литра и 2 курительных напёрстка, которые были изъяты в установленном порядке в присутствии понятых.

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Кибрайского района возбуждено уголовное дело по п. "а” ч.2 ст.276 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами в крупном размере без цели сбыта) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, сообщили в Следственном департаменте  при МВД Республики Узбекистан.

 

Решил расслабиться во время карантина

 

В ходе предварительного следствия Э.А. указал, что собрал семена дикой "анашы” и высадил их в феврале текущего года для личного употребления. Следствие продолжается.


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