Решил расслабиться во время карантина

В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками ОВД Кибрайского района выявлено, что житель улицы "Сайёра”, 31-летний Э.А. на земельном участке своего жилища выращивал 38 стеблей наркотикосодержащих растений "каннабис”.

В процессе досмотра в 6 бумажных свёртках и 1 одном полимерном пакете обнаружено наркотическое средство "марихуана” общим весом 12,41 грамм. Кроме этого, при обыске одной из комнат дома найдена одна баклажка объёмом 1,5 литра и 2 курительных напёрстка, которые были изъяты в установленном порядке в присутствии понятых.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Кибрайского района возбуждено уголовное дело по п. "а” ч.2 ст.276 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами в крупном размере без цели сбыта) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, сообщили в Следственном департаменте при МВД Республики Узбекистан.

В ходе предварительного следствия Э.А. указал, что собрал семена дикой "анашы” и высадил их в феврале текущего года для личного употребления. Следствие продолжается.