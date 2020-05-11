Производство муки увеличивается

В нашей стране первостепенными задачами считаются производство и поставка населению продуктов первой необходимости.

Акционерное общесто "Кашкадарёдонмахсулотлари" постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, своевременно занимается модернизацией и техническим переоборудованием производственных мощностей, а при необходимости вводом в строй новых мощностей.

После установки в 2018 году современного турецкого оборудования увеличился объем производства, повысилось качество продукции. На предприятии, где трудятся 56 человек, ежедневно выпускают 45 тонн муки.

После объявления в стране карантинных мер хозяйствующие субъекты временно приостановили свою деятельность. Однако и в эти трудные дни продукция, производимая на предприятии, непрерывно поставлялась населению.

В первом квартале прошлого года на АО "Кашкадарёдонмахсулотлари" было произведено 3315 тонн муки, а в этом году за такой же период показатель составил 4965 тонн. Продукцию поставляют жителям Карши и Каршинского района.

Акционерное общество "Кашкадарёдонмахсулотлари” является плательщиком НДС и за прошедший период текущего года в бюджет выплатило два миллиарда 465 миллионов сумов налогов.

Главой государства были своевременно разработаны мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства в период пандемии коронавируса и смягчения негативного воздействия на деятельность. Производство продолжается без сбоев.