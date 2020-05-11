» » » Зарафшан переведен из «желтой» зоны карантина в «красную»
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  • 11 май 2020 22:01
  • 121

Зарафшан переведен из «желтой» зоны карантина в «красную»

Зарафшан переведен из «желтой» зоны карантина в «красную»

Город Зарафшан в Навоийской области переведен из «желтого» уровня карантина в «красный» в связи с возникновением новых очагов заражения коронавирусом 9 и 11 мая, следует из сообщения Специальной республиканской комиссии. Точное число инфицированных не сообщается.

 

9 мая стало известно о шести новых случаях заболевания COVID-19 в Навоийской области впервые с конца марта. Тогда Зарафшану и Хатырчинскому району присвоили «желтый» уровень карантина.

 

Решение об изменении уровня карантина на «красный» принято с учетом предложения Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения. Теперь на Зарафшан распространяются карантинные ограничения, соответствующие «красному» уровню.

 

Уровни карантина в других городах и районах Навоийской области остаются без изменений.

 

С 8 мая в Ташкенте и регионах Узбекистана начал действовать один из трех уровней карантина — «красный», «желтый» или «зеленый» — исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом, а с 11 мая уровни карантина присвоены районам и городам.

 

Мы писали о действующих ограничениях в зависимости от уровня карантина и ограничениях, сохраняющиеся во всех регионах.

 

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