Если мы не выполним эту работу в ближайшие 2-3 года, каждый год промедления будет стоить стране 10 лет прогресса – Мирзиёев о цифровой экономике

Шавкат Мирзиёев 11 мая провел совещание по вопросам широкого внедрения цифровой экономики и электронного правительства.

"Если мы не выполним эту работу в ближайшие 2-3 года, каждый год промедления будет стоить нашей стране 10 лет прогресса", – отметил президент .

Госорганы отстали от "цифры"

Только 30 процентов из более чем 700 информационных систем в государственных органах подключены к "Электронному правительству". Из 80 ведомств, оказывающих госуслуги, лишь 27 интегрированы с Агентством государственных услуг.

Президент поручил внедрить порядок повышения размера премиальных выплат руководителям министерств и ведомств или его снижения исходя из уровня внедрения в них информационных технологий.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено классифицировать базы данных государственных ведомств, подключить их к межведомственной интеграционной платформе и ввести единые технологические требования для электронного взаимодействия.

Учитывая влияние пандемии, подчеркнута важность ускоренного перехода наиболее востребованных государственных услуг в электронную форму.

Медицина, транспорт и налоги ускорят переход в онлайн

Мирзиёев дал поручения касательно внедрения до конца текущего года в Ташкенте электронных медицинских карт, систем электронной больницы и неотложной медицинской помощи, введения Единого реестра социальной защиты для ведения учета социальных пособий.

Государственному налоговому комитету поручено перевести объекты торговли и обслуживания на работу с онлайн-кассовыми аппаратами, внедрить маркировку алкогольной и табачной продукции и электронные счета-фактуры.

В течение следующих пяти лет за счет широкого внедрения информационных технологий в промышленных предприятиях можно будет снизить себестоимость на 13-15 процентов.

Министерству транспорта поручено внедрить автоматизированные системы оплаты за перевозку грузов железнодорожным транспортом и за услуги общественного транспорта в Ташкенте, укорить введение единого электронного билета на все виды транспорта.

Плохое качество интернета мешает развитию образования

На совещании отмечалось, что емкость существующих серверов иссякает, для реализации более 300 проектов в сфере требуется в 10 раз больше серверных мощностей. Даны указания увеличить количество центров обработки информации, привлечь иностранные кредиты и построить дата-центр стоимостью 30 миллионов долларов.

В этом году стоит задача увеличения охвата оптико-волоконной связью в системе дошкольного образования с 41 до 100 процентов, в системе народного образования – с 40 до 70 процентов, в здравоохранении – с 38 до 100 процентов. Благодаря этому многие села получат доступ в интернет.

В связи с этим перед Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поставлена задача обеспечить социальные объекты высокоскоростным доступом в интернет, довести до конца года охват высокоскоростного мобильного интернета до 90 процентов.

Президент также указал на необходимость охвата 47 тысяч учащихся проектом "1 миллион программистов" в следующем учебном году, наладить обучение основам программирования в школах начиная с 7-класса.

Аграрный сектор 2.0

На совещании отмечалось, что информационные технологии также очень полезны в сельском хозяйстве, земельном учете и мониторинге. Так, космическое зондирование почвы может использоваться для изучения посевных площадей, вегетационного процесса, мелиоративного состояния почвы и степени минерализации. Это позволит повысить урожайность на 25-30 процентов за счет четкого определения агротехнических мероприятий.

Ответственным лицам поручено разработать электронные системы учета земли и воды, полностью оцифровать процессы от размещения сельскохозяйственных культур до их реализации.