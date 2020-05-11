Сенаторы одобрили участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя

Сенат Олий Мажлиса на четвертом пленарном заседании 11 мая одобрил сотрудничество Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщает

Всего в голосовании участвовал 91 из 100 сенаторов. Из них «за» одобрение постановления проголосовал 71 сенатор, «против» — 16, воздержались — 4.

Председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что этот важный вопрос, связанный с социально-экономическим развитием Узбекистана, обсуждался в течение двух лет.

Председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов отметил, что ЕАЭС занимает первое место в мире по добыче нефти и газа, второе — по производству минеральных удобрений, третье — по общей протяженности железнодорожных путей, четвертое — по производству электроэнергии. Участие в союзе позволит Узбекистану расширить экспортные рынки, развивать кооперационные связи, создавать отраслевые кластеры и промышленные и торговые зоны, развивать межрегиональное сотрудничество и создать благоприятные условия для внешней трудовой миграции.

При этом есть и недостатки интеграции для отраслей Узбекистана. «То есть выяснились такие риски, оказывающие негативные процессы, связанные с неготовностью ряда наших отраслей, снижением роста производства, недостаточной конкурентоспособностью некоторых наших товаров. Кроме того, есть риск, что это в определенной степени ухудшит торговое сальдо, платежный баланс страны, приведет к потере рабочих мест», — отметил Равшанбек Алимов.

Он представил проект постановления Сената об одобрении участия Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя.

Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев отметил, что нужно проработать меры по предотвращению снижения таможенных пошлин, связанной с унификацией таможенного законодательства и перемещением товаров внутри ЕАЭС, а также поддержки местных предпринимателей, особенно малого бизнеса с учетом снижения их финансового состояния и негативного влияния импортных товаров на внутреннюю конкуренцию. Он также предложил одобрить участие в качестве государства-наблюдателя, чтобы лучше ознакомиться и проанализировать все риски возможного вступления в союз.

В конце апреля Законодательная палата также одобрила предложение правительства об участии Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя. Тогда в голосовании участвовало 132 из 150 депутатов. «За» проголосовали 86 депутатов, «против» — «32», 14 воздержались.

В марте правительство одобрило предложение о сотрудничестве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя и направило его на рассмотрение в парламент. Решение было принято по итогам изучения 16 крупных отраслей экономики, а также вопросов упорядочение таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарного и фитосанитарного контроля и других вопросов.