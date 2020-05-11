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  • 11 май 2020 12:49
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Будет написана книга о жизненном пути Зульфии Закировой, ее семьи и потомков

Руководители секторов во главе с хокимом Ташкентской области Рустамом Холматовым побывали в доме, где жила Зульфия ая Закирова в махалле "Кушбеги" села Ханабад в Зангиатинском районе.

 

Будет написана книга о жизненном пути Зульфии Закировой, ее семьи и потомков

 

Гостей в маленьком уютном дворике Зульфии ая встретил ее правнук Фарход Мухаммаджанов.

Недавно отдельное признание Президент страны выразил представителям этой семьи. По инициативе главы государства в Парке Победы установлен монумент "Ода стойкости", в котором в лице З. Закировой олицетворяются терпение, стойкость и мужество узбекских матерей.

По заказу Национального агентства "Узбеккино" киностудией "Эзгу фильм" снят художественный фильм "Илхак". Люди с волнением выражают свое мнение в социальных сетях и пересказывают взволновавшие их эпизоды фильма.

Об этом шла речь с потомками Зултфии ая в ее доме. Хоким области признает, что с большим волнением и интересом смотрел фильм «Илхак», снятый по инициативе Президента, что Зульфия ая является олицетворением тысяч узбекских матерей, а фильм правдиво и с большим мастерством раскрывает их горькую долю в годы войны.

- Их не сломили ужасы и тяготы войны, они не покладая рук продолжали трудиться и воспитывать детей и внуков, являются великим примером стойкости и мужества, - говорит Рустам Холматов.


Хоким области сообщил, что, учитывая предожения махалли и общественности, улица, где жила Зульфия Зокирова будет переименована в ее честь.

Также были даны указания по сохранению среды обитания дома хозяйки в первозданом виде для гостей, желающих ознакомиться с бытом того времени, и осуществлению работы по превращению этого жилья в будущем в Дом-музей.

 

Уза


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