Будет написана книга о жизненном пути Зульфии Закировой, ее семьи и потомков

Руководители секторов во главе с хокимом Ташкентской области Рустамом Холматовым побывали в доме, где жила Зульфия ая Закирова в махалле "Кушбеги" села Ханабад в Зангиатинском районе.

- Их не сломили ужасы и тяготы войны, они не покладая рук продолжали трудиться и воспитывать детей и внуков, являются великим примером стойкости и мужества, - говорит Рустам Холматов.

Гостей в маленьком уютном дворике Зульфии ая встретил ее правнук Фарход Мухаммаджанов.Недавно отдельное признание Президент страны выразил представителям этой семьи. По инициативе главы государства в Парке Победы установлен монумент "Ода стойкости", в котором в лице З. Закировой олицетворяются терпение, стойкость и мужество узбекских матерей.По заказу Национального агентства "Узбеккино" киностудией "Эзгу фильм" снят художественный фильм "Илхак". Люди с волнением выражают свое мнение в социальных сетях и пересказывают взволновавшие их эпизоды фильма.Об этом шла речь с потомками Зултфии ая в ее доме. Хоким области признает, что с большим волнением и интересом смотрел фильм «Илхак», снятый по инициативе Президента, что Зульфия ая является олицетворением тысяч узбекских матерей, а фильм правдиво и с большим мастерством раскрывает их горькую долю в годы войны.Хоким области сообщил, что, учитывая предожения махалли и общественности, улица, где жила Зульфия Зокирова будет переименована в ее честь.Также были даны указания по сохранению среды обитания дома хозяйки в первозданом виде для гостей, желающих ознакомиться с бытом того времени, и осуществлению работы по превращению этого жилья в будущем в Дом-музей.

Уза