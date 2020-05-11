19-летний парень убил на стройке своего собутыльника, оскорбившего его нецензурными словами

В Кашкадарьинской области 19-летний парень убил на стройке своего 47-летнего собутыльника. Молодой человек забил приятеля до смерти за оскорбление нецензурными словами.

6 мая примерно в 18:30 часов 19-летний У.Д. из Косонского района со своим знакомым 47-летним А.Х. пришел на стройплощадку, чтобы распить спиртное. В ходе его употребления мужчины поссорились, и А.Х. оскорбил парня нецензурными словами. Тот набросился на приятеля и голыми руками избил его так, что А.Х. скончался на месте.





Следственный департамент при МВД сообщил, что Следственным отделом при УКД 4-го ОВД города Карши возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 3 статьи 104 Уголовного кодекса ("Умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека").

Об этом сообщает Podrobno.uz.