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  • 11 май 2020 12:40
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19-летний парень убил на стройке своего собутыльника, оскорбившего его нецензурными словами

В Кашкадарьинской области 19-летний парень убил на стройке своего 47-летнего собутыльника. Молодой человек забил приятеля до смерти за оскорбление нецензурными словами.

 

19-летний парень убил на стройке своего собутыльника, оскорбившего его нецензурными словами

 

6 мая примерно в 18:30 часов 19-летний У.Д. из Косонского района со своим знакомым 47-летним А.Х. пришел на стройплощадку, чтобы распить спиртное. В ходе его употребления мужчины поссорились, и А.Х. оскорбил парня нецензурными словами. Тот набросился на приятеля и голыми руками избил его так, что А.Х. скончался на месте.   


Следственный департамент при МВД сообщил, что Следственным отделом при УКД 4-го ОВД города Карши возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 3 статьи 104 Уголовного кодекса ("Умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека").

 

Об этом сообщает  Podrobno.uz. 


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