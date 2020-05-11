Закончится ли карантин после 10 мая?

С 11 мая в Узбекистане вводится новый порядок определения уровня эпидемиологической безопасности.
Как сообщалось ранее, введенные специальной республиканской комиссией ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции действуют в Узбекистане до 10 мая 2020 года.
Сообщение об очередном продлении карантина специальной комиссией не публиковалось.
Однако, 8 мая было принято очередное решение, согласно которому с 11 мая будет действовать новый порядок определения уровня эпидемиологической безопасности.
Какие регионы страны входят в "красную", "желтую" и "зеленую" эпидемиологические зоны читайте здесь.