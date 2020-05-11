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  • 11 май 2020 12:21
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Закончится ли карантин после 10 мая?

С 11 мая в Узбекистане вводится новый порядок определения уровня эпидемиологической безопасности.

 

Закончится ли карантин после 10 мая?

 

Как сообщалось ранее, введенные специальной республиканской комиссией ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции действуют в Узбекистане до 10 мая 2020 года.

 

Сообщение об очередном продлении карантина специальной комиссией не публиковалось.

 

Однако, 8 мая было принято очередное решение, согласно которому с 11 мая будет действовать новый порядок определения уровня эпидемиологической безопасности.

 

«В соответствии с протоколом заседания специальной республиканской комиссии от 8 мая 2020 года, исходя из анализа состояния распространения коронавирусной инфекции в Республике в территориальном разрезе, состояния динамики лечения (выздоровления) больных с коронавирусной инфекцией, регионы республики с 11 мая текущего года будут разделены на уровне районов и городов», – говорится в сообщении специальной комиссии.

 

Какие регионы страны входят в "красную", "желтую" и "зеленую" эпидемиологические зоны читайте здесь.

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