Будут учреждены орден «Саломатлик» и медаль «Соғлом турмуш»

В то время, когда в мире продолжается коронавирусная пандемия, благодаря принятым оперативным и важным мерам под руководством главы государства, стойкости наших самоотверженных врачей, сотрудников внутренних дел и Национальной гвардии, щедрых и благородных соотечественников, мужеству нашего народа, в нашей стране удается обуздать эпидемию, сообщаетинформационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В связи с этим время требует учредить орден «Саломатлик».

Орден состоит из двух степеней. Орденом I степени награждаются за весомый вклад в развитие и совершенствование сферы здравоохранения на основе современных требований и укрепление здоровья населения, а орденом II степени награждаются лица, принимающие активное участие в охране здоровья населения, ранней профилактике различных заболеваний и их устранении.

Точно также медалью «Соғлом турмуш» вручается в целях признания заслуг соотечественников, послуживших личным примером для общественности в формировании здорового образа жизни среди населения, широкой пропаганде соблюдения правил личной гигиены, регулярном занятии физической культурой и превращении ее в повседневный образ жизни.

Орденом «Саломатлик» и медалью «Соғлом турмуш» могут награждаться также иностранные граждане и лица без гражданства.

Учреждение данного ордена и медали имеет важное значение в духовном и психологическом стимулировании самоотверженных профессионалов, которые борются за здоровье народа, а также щедрых и мужественных сограждан, демонстрирующих человеческие качества в эти дни испытания.

Данные законы, включенные в повестку дня четвертого пленарного заседания, одобрены сенаторами.