«Узбеккино» выступило с предупреждением о художественном фильме «Илхак»

По словам Бобира Мукадамова, главы юридической службы агентства, некоторыми лицами фильм также размещается на Telegram-каналах и на YouTube.
«Это сделает невозможным представление фильма в качестве национального фильма на фестивалях в Каннах, Берлине, номинации на премию «Оскар» и других международных кинофестивалях». По этой причине «Узбеккино» просит всех администраторов Теlegram-каналов и владельцев каналов YouTube удалить этот фильм. В противном случае мы предупреждаем, что владельцы данных ресурсов будут привлечены к ответственности по закону!
Мы надеемся, что вы внесете свой вклад в международное признание узбекского кино (просто удалив фильм)», - сказал Мукадамов.