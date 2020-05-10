«Узбеккино» выступило с предупреждением о художественном фильме «Илхак»

9 мая на государственных и негосударственных телеканалах по инициативе президента состоялась премьера художественного фильма «Илхак», который был снят по заказу «Узбеккино».

По словам Бобира Мукадамова, главы юридической службы агентства, некоторыми лицами фильм также размещается на Telegram-каналах и на YouTube.

«Это сделает невозможным представление фильма в качестве национального фильма на фестивалях в Каннах, Берлине, номинации на премию «Оскар» и других международных кинофестивалях». По этой причине «Узбеккино» просит всех администраторов Теlegram-каналов и владельцев каналов YouTube удалить этот фильм. В противном случае мы предупреждаем, что владельцы данных ресурсов будут привлечены к ответственности по закону!

Мы надеемся, что вы внесете свой вклад в международное признание узбекского кино (просто удалив фильм)», - сказал Мукадамов.

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