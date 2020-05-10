» » » «Узбеккино» выступило с предупреждением о художественном фильме «Илхак»
﻿
  • 10 май 2020 17:34
  • 90

«Узбеккино» выступило с предупреждением о художественном фильме «Илхак»

«Узбеккино» выступило с предупреждением о художественном фильме «Илхак»

9 мая на государственных и негосударственных телеканалах по инициативе президента состоялась премьера художественного фильма «Илхак», который был снят по заказу «Узбеккино». 

 

По словам Бобира Мукадамова, главы юридической службы агентства, некоторыми лицами фильм также размещается на Telegram-каналах и на YouTube.

 

«Это сделает невозможным представление фильма в качестве национального фильма на фестивалях в Каннах, Берлине, номинации на премию «Оскар» и других международных кинофестивалях». По этой причине «Узбеккино» просит всех администраторов Теlegram-каналов и владельцев каналов YouTube удалить этот фильм. В противном случае мы предупреждаем, что владельцы данных ресурсов будут привлечены к ответственности по закону!

 

Мы надеемся, что вы внесете свой вклад в международное признание узбекского кино (просто удалив фильм)», - сказал Мукадамов.

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
«Узбеккино» приостанавливает ряд международных кинопроектов

«Узбеккино» приостанавливает ряд международных кинопроектов

Новости Узбекистана
﻿
«Узбеккино» начали съемку исторического фильма к 75-летию Победы

«Узбеккино» начали съемку исторического фильма к 75-летию Победы

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан и Россия снимут совместный фильм к 75-летию Победы

Узбекистан и Россия снимут совместный фильм к 75-летию Победы

Новости Узбекистана
﻿
Узбекский фильм

Узбекский фильм "Барон" побил рекорды проката

Новости Узбекистана / Культура
﻿
В октябре выйдет новый узбекский фильм «Я лжец»

В октябре выйдет новый узбекский фильм «Я лжец»

Новости Узбекистана / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика