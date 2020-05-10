Обнародованы новые решения специальной республиканской комиссии

На проведённом 7 мая текущего года видеоселекторном совещании Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в нашей стране улучшилась, есть положительные сдвиги, в связи с чем следует определить разделение территорий по категориям на уровне районов и городов.

В связи с этим, в соответствии с протоколом заседания специальной республиканской комиссии от 8 мая 2020 года, исходя из анализа состояния распространения коронавирусной инфекции в Республике в территориальном разрезе, состояния динамики лечения (выздоровления) больных с коронавирусной инфекцией, регионы республики с 11 мая текущего года будут разделены НА УРОВНЕ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ.

При этом:

- В областях, относящихся к «жёлтой» и «красной» категориям, районы (города), где не выявлена коронавирусная инфекция, будут отнесены к «зелёной» категории;

- Если в каком-либо районе (городе) «зелёной» или «жёлтой» категории будет выявлена коронавирусная инфекция, то, без изменения категории всей области, именно этот район (город) будет переведён в «красную» категорию.

- Разделение города Ташкента на «красную», «жёлтую» и «зелёную» категории может осуществляться исходя из эпидемиологической ситуации в масштабе махаллей, массивов, кварталов, на основании предложения Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.

- Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия постоянно будет вносить предложения по изменению категории районов (городов) в Совет Министров Республики Каракалпакстан и областные хокимияты, исходя из анализа в масштабе каждого района (города), состояния динамики лечения (выздоровления) коронавирусных больных.

- В районах и городах, в зависимости от их категории, будут разрешены виды деятельности, предусмотренные для Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

·При переводе определённого района (города) в «красную» категорию, независимо от категории соответствующего региона (Республика Каракалпакстан и области), в данном районе (городе) полностью внедряются все карантинные ограничения, предусмотренные для «красной» категории.





·На территориях «зелёной» и «жёлтой» категории разрешается деятельность торговых комплексов с сохранением социального дистанцирования;





·При этом не разрешается деятельность аттракционов, развлекательных секций, учреждений общественного питания, кинотеатров и игровых площадок, расположенных в данных комплексах;





·Перевозка пассажиров в немаршрутных такси, а также деятельность парикмахерских (салонов красоты) разрешается только на территориях «зелёной» и «желтой» категорий в масштабе Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.





·Если определённый регион входит в «красную» категорию, а города (районы) в его составе – в «жёлтую» и «зелёную» категории, то в данных районах (городах) перевозка пассажиров в немаршрутных такси и деятельность парикмахерских (салонов красоты) не допускается.

Наряду с постепенным смягчением карантинных требований с разделением районов (городов) на соответствующие категории, сохраняются следующие требования:

- сохранение социальной дистанции (2 метра), запрет собираться в группы более трёх человек, использование гражданами медицинских масок и антисептических средств;

- недопущение деятельности образовательных учреждений (детских садов, школ, лицеев, колледжей, техникумов, институтов, университетов и других), учебных курсов;

- недопущение деятельности развлекательных объектов – ночных клубов, дискотек, ресторанов, кафе, столовых, чайхан, спа и массажных салонов, караоке, бильярдных залов, кальян-баров и центров компьютерных игр;

- запрет на проведение всех видов общественных мероприятий – концертов, театров, кинотеатров, музеев, спортивных мероприятий, семейных торжеств, свадеб, поминок и других церемоний (за исключением похоронных церемоний, куда могут прийти не более 10-15 человек);

- запрет на передвижение общественного транспорта;

- принятие мер по оборудованию входов и выходов дехканских рынков и продовольственных торговых точек (супермаркетов и других крупных магазинов) пирометрами и антисептическими средствами. Если при измерении температуры граждан приборы покажут 37 С и более, недопуск их в данные комплексы;

- Первые лица несут личную ответственность за обеспечение входов во все организации пирометрами и антисептическими средствами и осуществление деятельности работников с сохранением социальной дистанции (2 метра);

- При строительно-ремонтных работах взятие территории объекта на полный карантин и реализация санитарно-гигиенических мероприятий на объектах совместно с территориальными центрами санитарно-эпидемиологического благополучия. При этом, полное соблюдение санитарно-гигиенических правил при осуществлении деятельности данных организаций, организация своей деятельности только на территории соответствующего объекта.

В свою очередь, невыполнение требований карантинных ограничений на территориях, входящих в «красную» категорию, а также осуществление видов деятельности, разрешённых на территориях «зелёной» и «жёлтой» категории без соблюдения специальных требований, влечёт за собой соответствующую ответственность.