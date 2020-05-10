Число случаев коронавируса составило 2387

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 утра 10 мая составило 2387, сообщило Министерство здравоохранения.

По Самаркандской области число зарегистрированных случаев на данный момент составляет 172, увеличившись за сутки на 6 случаев. Количество выздоровевших пациентов по региону составляет 70 (41% от всех случаев по области). На лечении находятся 102 пациента.

По республике количество выздоровевших пациентов достигло 1 846, количество умерших - 10.