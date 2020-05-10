Районам и городам присвоили уровни карантина (список)





Классификация регионов по уровню карантина была введена в стране с 8 мая: в областях, где инфекция не была выявлена или пациенты полностью выздоровели, — «зеленый» уровень, там, где за последние 14 дней вирус не был обнаружен, но остаются больные, — «желтый», в регионах, где фиксируются случаи инфицирования, — «красный». В зависимости от уровня действуют разные ограничения.

На совещании 7 мая президент Шавкат Мирзиёев предложил расширить классификацию по уровням на районы и города. «В „желтых" и „красных" регионах есть районы, где случаев заражения не было обнаружено. Точно так же, если завтра болезнь будет выявлена в каком-либо из районов „зеленого" региона, в изменении уровня всего региона нет необходимости», — отметил он.

Согласно сообщению комиссии, в областях с «красным» и «желтым» уровнями карантина районам и городам может присваиваться «зеленый» уровень, если в них нет инфицированных коронавирусом. Аналогично, «зеленый» и «желтый» уровни сохраняются, даже если в каком-то из районов или городов выявлена инфекция, — статус поменяет только район или город.

Уровень карантина будет пересматриваться в зависимости от развития ситуации. Ранее мы писали о действующих ограничениях в зависимости от уровня карантина и ограничениях, сохраняющиеся во всех регионах.

«Красный» уровень карантина

(регионы, в которых за последние 14 дней выявлены инфицированные коронавирусом)

«Желтый» уровень карантина

(регионы, где за последние 14 дней не выявлено новых случаев коронавируса, однако где имеются пациенты с коронавирусом)

«Зеленый» уровень карантина

(регионы, где не имеется лиц, инфицированных коронавирусом, или где они полностью выздоровели)

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