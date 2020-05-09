Мирзиёев рассказал о жизненном подвиге Зульфии Закировой и порекомендовал посмотреть фильм «Илхак»

В ходе своего выступления он рассказал о жизни Зульфии Закировой из поселка Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области.

«Сегодня мы возложили цветы к подножию монумента «Ода стойкости», олицетворяющего нашу Родину, отдали дань памяти самоотверженным соотечественникам. Следует отметить, что при создании монумента за основу были взяты не абстрактные художественные образы, а реальные исторические события. В прошлом году на празднике 9 Мая я говорил о Зульфие Закировой из поселка Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области, великом подвиге этой женщины и ее семьи, восхищающем любого человека», - рассказал Мирзиёев.

Стало известно, что после смерти мужа Холмата-ака Зульфия одна воспитывала пятерых сыновей и дочь. В годы Второй мировой войны героически погибли все ее отважные сыновья – Исокджон, Ахмаджон, Махамаджон, Вахобджон, Юсуфджон.

«Безусловно, не каждый способен устоять под такими жестокими ударами судьбы. Но простая узбекская женщина, обладающая несгибаемой волей и силой духа, смогла выстоять перед лицом немыслимой беды», - отметил глава государства.

Из-за войны овдовели четыре невестки Зульфии Закировой, осиротели ее пятеро внуков. До последнего своего вздоха она терпеливо переносила все выпавшие на ее долю испытания, жила лишь памятью о своих сыновьях-героях, заботами и радостями невесток и внуков, родной страны, а добрые и любящие невестки Зульфии-ая, следуя ее примеру и поддерживая во всем, остались верными своим супругам и семье.

«В сегодняшнем торжестве принимают участие близкие родственники Зульфии Закировой – Рахимджон Ахмаджонов, Фарход Махамаджонов, Маърифат Ахмаджонова, Саноат Махмудова, Мавлуда Холматова. Позвольте выразить глубокую благодарность этим замечательным людям, которые достойно выдержали все невзгоды, бережно сохранили память о Зульфие Закировой и ее сыновьях, добросовестно трудятся на благо страны», - сказал президент.

Напомним, в 2019 году во время праздника Мирзиёев предложил воздвигнуть монумент под названием «Ода стойкости» в честь этого жизненного подвига.

«Говоря об этом, хочу особо остановиться на художественном фильме «Илхак» (Неугасимая надежда), созданном молодым, талантливым режиссером Джахонгиром Ахмедовым на студии национального агентства «Узбеккино». Я вчера с большим интересом и волнением посмотрел этот фильм, посвященный одному из самых сложных и трагических периодов в истории нашего народа. Являясь одой настоящего героизма, он вызывает отклик в душе каждого человека», - отметил он .

В образе Зульфии Закировой, до конца жизни с болью и тоской ждавшей возвращения с войны пятерых своих погибших сыновей-героев, нашли отражение лучшие человеческие качества, присущие узбекским матерям, всем узбекским женщинам.

«Мы решили показать этот прекрасный фильм по нашим телеканалам именно сегодня, в праздничный день. Советую всем, прежде всего молодежи, посмотреть его в кругу семьи и брать пример самоотверженности, мужества и высокого человеческого достоинства с его героев. С гордостью хочу подчеркнуть: в самом центре Парка Победы сегодня возвышается величественный памятник «Ода стойкости», посвященный матери-Родине, всем матерям Узбекистана. Этот монумент станет для всех, особенно для молодежи, символом таких вечных ценностей, как семья, любовь и верность», - продолжил глава государства.

Глава государства убежден, что весь мемориальный комплекс в Парке Победы, воспевающий высокие человеческие качества, будет священным местом притяжения и духовно-нравственного воспитания для соотечественников.