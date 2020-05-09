Мирзиёев рассказал о жизненном подвиге Зульфии Закировой и порекомендовал посмотреть фильм «Илхак»

В ходе своего выступления он рассказал о
жизни Зульфии Закировой из поселка Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области.
«Сегодня
мы возложили цветы к подножию монумента «Ода стойкости», олицетворяющего нашу
Родину, отдали дань памяти самоотверженным соотечественникам. Следует отметить,
что при создании монумента за основу были взяты не абстрактные художественные
образы, а реальные исторические события. В прошлом году на празднике 9 Мая я
говорил о Зульфие Закировой из поселка Ханабад Зангиатинского района
Ташкентской области, великом подвиге этой женщины и ее семьи, восхищающем
любого человека», - рассказал Мирзиёев.
Стало
известно, что после смерти мужа Холмата-ака Зульфия одна воспитывала
пятерых сыновей и дочь. В годы Второй мировой войны героически погибли все ее
отважные сыновья – Исокджон, Ахмаджон, Махамаджон, Вахобджон, Юсуфджон.
«Безусловно,
не каждый способен устоять под такими жестокими ударами судьбы. Но простая
узбекская женщина, обладающая несгибаемой волей и силой духа, смогла выстоять
перед лицом немыслимой беды», - отметил глава государства.
Из-за войны
овдовели четыре невестки Зульфии Закировой, осиротели ее пятеро внуков. До
последнего своего вздоха она терпеливо переносила все выпавшие на ее долю
испытания, жила лишь памятью о своих сыновьях-героях, заботами и радостями
невесток и внуков, родной страны, а добрые и любящие невестки Зульфии-ая,
следуя ее примеру и поддерживая во всем, остались верными своим супругам и
семье.
«В
сегодняшнем торжестве принимают участие близкие родственники Зульфии Закировой
– Рахимджон Ахмаджонов, Фарход Махамаджонов, Маърифат Ахмаджонова, Саноат
Махмудова, Мавлуда Холматова. Позвольте выразить глубокую благодарность этим
замечательным людям, которые достойно выдержали все невзгоды, бережно сохранили
память о Зульфие Закировой и ее сыновьях, добросовестно трудятся на благо
страны», - сказал президент.
Напомним, в 2019 году во время праздника Мирзиёев предложил
воздвигнуть монумент под названием «Ода стойкости» в честь этого жизненного
подвига.
«Говоря
об этом, хочу особо остановиться на художественном фильме «Илхак» (Неугасимая
надежда), созданном молодым, талантливым режиссером Джахонгиром Ахмедовым на
студии национального агентства «Узбеккино». Я вчера с большим интересом и
волнением посмотрел этот фильм, посвященный одному из самых сложных и
трагических периодов в истории нашего народа. Являясь одой настоящего героизма,
он вызывает отклик в душе каждого человека», - отметил он.
В образе Зульфии
Закировой, до конца жизни с болью и тоской ждавшей возвращения с войны пятерых
своих погибших сыновей-героев, нашли отражение лучшие человеческие качества,
присущие узбекским матерям, всем узбекским женщинам.
«Мы
решили показать этот прекрасный фильм по нашим телеканалам именно сегодня, в
праздничный день. Советую всем, прежде всего молодежи, посмотреть его в кругу
семьи и брать пример самоотверженности, мужества и высокого человеческого
достоинства с его героев. С гордостью хочу подчеркнуть: в самом центре Парка
Победы сегодня возвышается величественный памятник «Ода стойкости», посвященный
матери-Родине, всем матерям Узбекистана. Этот монумент станет для всех,
особенно для молодежи, символом таких вечных ценностей, как семья, любовь и
верность», - продолжил глава государства.
Глава государства
убежден, что весь мемориальный комплекс в Парке Победы, воспевающий высокие
человеческие качества, будет священным местом притяжения и
духовно-нравственного воспитания для соотечественников.
«Надо
сказать, что в столь короткие сроки, особенно в условиях карантина, было
непросто построить этот огромный комплекс. Но, несмотря на все трудности, наши
строители и архитекторы, инженеры и специалисты разных сфер, художники и
скульпторы, наша энергичная молодежь, понимая, что участвуют в выполнении такой
благородной задачи, самоотверженно трудились днем и ночью. В результате
его строительство было завершено к празднику 9 Мая. Пользуясь случаем, от
своего имени и от имени нашего народа выражаю всем, кто внес большой вклад в
это доброе дело, глубокую благодарность», - заключил он.