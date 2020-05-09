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  • 9 май 2020 15:03
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Сотрудник Нацгвардии, унесенный водой, найден живым

Один из трех сотрудников Нацгвардии, которых унесло водой при эвакуационных работах в Сырдарьинской области, найден живым, еще один считается пропавшим без вести. О гибели одного военнослужащего сообщалось ранее.

 

Сотрудник Нацгвардии, унесенный водой, найден живым

 

Национальная гвардия обнародовала дополнительную информацию о трех военнослужащих, участвовавших в спасательно-эвакуационных работах при наводнении в Сырдарьинской области, которых унесло потоком воды.

 

Как сообщил на брифинге в пятницу начальник отдела Нацгвардии по воспитательным и идеологическим вопросам Тулкин Кадиров, потоком воды, вызванным прорывом плотины на Сардобинском водохранилище, унесло командира группы специального назначения в области капитана Санжара Ибрагимова, специалиста группы специального назначения рядового Хазрата Суюнова и специалиста штурмовой инженерно-сапёрной бригады сержанта третьей степени Хусниддина Суярова.

 

О гибели Хусниддина Суярова сообщалось ранее. Его тело было обнаружено примерно в 8:00 3 мая в махалле «Кичик Бобур» села Ахиллик Акалтынского района.

 

«К сожалению, поиски рядового Суюнова пока не дали результата», — сказал представитель Нацгвардии.

 

Капитан Ибрагимов был найден живым в 15 км от места происшествия, сообщил он.

 

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что при наводнении погибли четыре человека, один пропал без вести.

 

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