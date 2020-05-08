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  • 8 май 2020 18:06
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Начинают работать гостиницы, имеющие более 10 номеров

Решением Республиканской специальной комиссии установлены дополнительные требования при осуществлении деятельности гостиничных услуг, сообщаетТелеграм-канал "Хукукий ахборот". 

 

Начинают работать гостиницы, имеющие более 10 номеров

 

В том числе: 

- дезинфекция гостиничных приемных, залов ожидания, коридоров, лестниц, лифтов, санитарно-гигиенические узлов каждые 8 часов и общих предметов (дверные ручки, кнопки лифта, стол в зале ожидания, стойка для регистрации и ручки) каждые 2 часа; 

- бесперебойное обеспечение антисептиками места общественного пользования (лифты, санитарно-гигиенические пункты, пункты обмена валют, рестораны и т. д.) и наличие предупреждающих знаков на узбекском, русском и английском языках о периодической чистке рук; 

- принятие мер по регулярному измерению температуры тела и дезинфекции посетителей на входе в здание; формирование как минимум пятидневного запаса средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, антисептика и т. д.) в зависимости от количества работников и клиентов и обеспечение постоянного наличия данных средств; 

- обеспечение постоянной работы медицинского персонала при занятости гостиницы более 50%; 

 

При размещении в номерах количество семейных гостей на номер не должно превышать 3-х человек, других гостей - не должно превышать 2-х человек. 

 

Данные требования распространяются на гостиницы, имеющие более 10 номеров. 

Хостелам и гостевым домам во время пандемии осуществлять деятельность не разрешается. 


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