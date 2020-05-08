Начинают работать гостиницы, имеющие более 10 номеров

Решением Республиканской специальной комиссии установлены дополнительные требования при осуществлении деятельности гостиничных услуг, сообщаетТелеграм-канал "Хукукий ахборот".





В том числе:

- дезинфекция гостиничных приемных, залов ожидания, коридоров, лестниц, лифтов, санитарно-гигиенические узлов каждые 8 часов и общих предметов (дверные ручки, кнопки лифта, стол в зале ожидания, стойка для регистрации и ручки) каждые 2 часа;

- бесперебойное обеспечение антисептиками места общественного пользования (лифты, санитарно-гигиенические пункты, пункты обмена валют, рестораны и т. д.) и наличие предупреждающих знаков на узбекском, русском и английском языках о периодической чистке рук;

- принятие мер по регулярному измерению температуры тела и дезинфекции посетителей на входе в здание; формирование как минимум пятидневного запаса средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, антисептика и т. д.) в зависимости от количества работников и клиентов и обеспечение постоянного наличия данных средств;

- обеспечение постоянной работы медицинского персонала при занятости гостиницы более 50%;

При размещении в номерах количество семейных гостей на номер не должно превышать 3-х человек, других гостей - не должно превышать 2-х человек.

Данные требования распространяются на гостиницы, имеющие более 10 номеров.

Хостелам и гостевым домам во время пандемии осуществлять деятельность не разрешается.