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  • 8 май 2020 17:45
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Юлдуз Усманова снова попросила прощения

Широкий резонанс среди общественности, причиной которому послужило видео с участием народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой, продолжает обсуждаться в сети.

 

Юлдуз Усманова снова попросила прощения

 

Напомним, в скандальном видео она отругала сотрудников ОВД, не захотевших отправлять ночью гуманитарный груз в Сардобу, который она собрала с помощью своих поклонников.

 

Певица извинилась за инцидент, но это не удовлетворило большинство пользователей Интернета.

В следующем видео народная артистка еще раз извинилась перед представителями МВД и общественностью.

 

"Я из-за злости сказала, не подумав. Хочу  попросить прощения в священный месяц Рамазан у всех, кого задела и обидела.  Нигде так в мире такого нет, чтобы народ и государство так сплотились в общей беде. Прощу прощения у сотрудников МВД и их родителей, всех, кого задели мои слова. Я признаю свои ошибки", - сказала Юлдуз Усманова.

 

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