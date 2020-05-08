Юлдуз Усманова снова попросила прощения

Широкий резонанс среди общественности, причиной которому послужило видео с участием народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой, продолжает обсуждаться в сети.
Напомним, в скандальном видео она отругала сотрудников ОВД, не захотевших отправлять ночью гуманитарный груз в Сардобу, который она собрала с помощью своих поклонников.
Певица извинилась за инцидент, но это не удовлетворило большинство пользователей Интернета.
В следующем видео народная артистка еще раз извинилась перед представителями МВД и общественностью.