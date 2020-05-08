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  • 8 май 2020 10:36
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В Узбекистане запретили массовые мероприятия и посещение ветеранов на 9 Мая

В Узбекистане запретили массовые мероприятия и посещение ветеранов на 9 МаяВо всех регионах Узбекистана, независимо от уровня карантина, запрещено проводить массовые мероприятия, посвященные 9 мая, и посещать ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов. Об этом говорится в сообщении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

 

Праздник рекомендовано отмечать только в кругу семьи.

 

Государственные органы поздравят ветеранов с соблюдением санитарно-гигиенических правил.

 

В сообщении напоминается о том, что в стране продолжают действовать требования соблюдения социальной дистанции в 2 метра в общественных местах.

 

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