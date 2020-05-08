В Узбекистане запретили массовые мероприятия и посещение ветеранов на 9 Мая

Во всех регионах Узбекистана, независимо от уровня карантина, запрещено проводить массовые мероприятия, посвященные 9 мая, и посещать ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов. Об этом говорится в сообщении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Праздник рекомендовано отмечать только в кругу семьи.

Государственные органы поздравят ветеранов с соблюдением санитарно-гигиенических правил.

В сообщении напоминается о том, что в стране продолжают действовать требования соблюдения социальной дистанции в 2 метра в общественных местах.

ИСТОЧНИК