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  • 6 май 2020 16:25
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Узбекистанцы ощутили землетрясение. Сила толчков составила от 2 до 3 баллов

В Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего на границе Китая и Кыргызстана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

 

Узбекистанцы ощутили землетрясение. Сила толчков составила от 2 до 3 баллов

 

"6 мая в 15:51 произошло землетрясение в пограничной области между Китаем и Кыргызстаном. Его координаты: 39,79 градуса северной широты, 73,93 градуса восточной долготы. Магнитуда составила – М=5, глубина – h=10 км. Расстояние от Ташкента до эпицентра – 431 км в юго-восточном направлении", – сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

 

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

– Наманган: 234 км, 2 балла.

– Андижан: 174 км, 3 балла.

– Фергана: 194 км, 2 балла.


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