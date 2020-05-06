Подробности страшного пожара в Подмосковье: шестеро мигрантов из Узбекистана умерли во сне

Ночлежка для мигрантов сгорела дотла в ночь на 5 мая в подмосковном Раменском районе из-за неисправной электропроводки. Шесть граждан Узбекистана погибли во сне, их земляки успели спастись.

Как стало известно «МК» , ранее двухэтажный сгоревший коттедж в деревне Дурниха (площадью под 200 метров) принадлежал местному жителю, но пару лет назад дом был продан бизнесмену, который перепрофилировал помещения в общежитие для гастарбайтеров. Более того, несколько вагончиков для раочих были поставлены на самом участке. В общей сложности, как говорят окружающие, в ночлежке могли находиться до полусотни человек. В связи с изоляцией в последнее время мигранты практически не выходили с участка.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 4.21. Первыми на место прибыли сотрудники МЧС, а потом медики. Впрочем, спасать к этому моменту было некого. Второй этаж, сооруженный из дерева, превратился в крематорий. Некоторые азиаты успели выскочить , а трое мужчин и трое женщин скончались . Тела сильно обгорели, но уже установлено, что погибшие - уроженцы Узбекистана в возрасте около 30 лет. Некоторые сочувствующие товарищи находились возле дома, иные разбежались по деревне — полицейским пришлось отлавливать и возвращать их на место. К слову, сейчас следователи проверяют законность нахождения мигрантов на территории РФ. Кроме того, следователи допросят владельца коттеджа.

Дом отапливался электрическими обогревателями, поэтому основная версия случившегося — замыкание в электропроводке. Личности погибших устанавливаются.