» » » Подробности страшного пожара в Подмосковье: шестеро мигрантов из Узбекистана умерли во сне
﻿
  • 6 май 2020 14:46
  • 74

Подробности страшного пожара в Подмосковье: шестеро мигрантов из Узбекистана умерли во сне

Ночлежка для мигрантов сгорела дотла в ночь на 5 мая в подмосковном Раменском районе из-за неисправной электропроводки. Шесть граждан Узбекистана погибли во сне, их земляки успели спастись.

 

Подробности страшного пожара в Подмосковье: шестеро мигрантов из Узбекистана умерли во сне

 

Как стало известно «МК», ранее двухэтажный сгоревший коттедж в деревне Дурниха (площадью под 200 метров) принадлежал местному жителю, но пару лет назад дом был продан бизнесмену, который перепрофилировал помещения в общежитие для гастарбайтеров. Более того, несколько вагончиков для раочих были поставлены на самом участке. В общей сложности, как говорят окружающие, в ночлежке могли находиться до полусотни человек. В связи с изоляцией в последнее время мигранты практически не выходили с участка.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 4.21. Первыми на место прибыли сотрудники МЧС, а потом медики. Впрочем, спасать к этому моменту было некого. Второй этаж, сооруженный из дерева, превратился в крематорий. Некоторые азиаты успели  выскочить , а трое мужчин и трое женщин скончались . Тела сильно обгорели, но уже установлено, что погибшие - уроженцы Узбекистана в возрасте около 30 лет. Некоторые сочувствующие товарищи находились возле дома, иные разбежались по деревне — полицейским пришлось отлавливать и возвращать их на место. К слову, сейчас следователи проверяют законность нахождения мигрантов на территории РФ. Кроме того, следователи допросят владельца коттеджа.

Дом отапливался электрическими обогревателями, поэтому основная версия случившегося — замыкание в электропроводке. Личности погибших устанавливаются.


Похожие статьи:
﻿
Несколько мигрантов из Узбекистана избили и пытались ограбить двух мужчин в Москве

Несколько мигрантов из Узбекистана избили и пытались ограбить двух мужчин в Москве

Новости Узбекистана
﻿
Тела погибших под Томском граждан Узбекистана отправят на родину

Тела погибших под Томском граждан Узбекистана отправят на родину

Новости Узбекистана
﻿
За полгода Узбекистан посетили почти 405 тысяч туристов — Госкомстат

За полгода Узбекистан посетили почти 405 тысяч туристов — Госкомстат

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан просит Россию продлить срок регистрации мигрантов

Узбекистан просит Россию продлить срок регистрации мигрантов

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан и Турция обеспечат защиту прав трудовых мигрантов

Узбекистан и Турция обеспечат защиту прав трудовых мигрантов

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика