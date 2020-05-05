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  • 5 май 2020 21:38
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Подсчитан предварительный ущерб от наводнения в Сырдарье

Подсчитан предварительный ущерб от наводнения в Сырдарье

Ликвидация последствий наводнения от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области продолжается, сообщила пресс-служба МЧС.

 

На месте чрезвычайной ситуации работает около 2000 единиц спецтехники МЧС, Минобороны, МВД, Национальной гвардии и других служб. При помощи пожарных машин и мотопомп выкачивается вода из домохозяйств и социальных объектов, проводится очистка и восстановление ирригационно-дренажных систем, а также захоронение туш домашних животных и санитарная обработка освобожденных от воды площадей.

 

Параллельно ведутся работы по ремонту электросетей, газопроводов, водоводов и других видов инженерных коммуникаций. К этому моменту 48 из 58 поврежденных базовых мобильных станций уже восстановлены.

 

Кроме того, оценивается ущерб, нанесенный объектам инфраструктуры в результате наводнения. По первичным оценкам повреждены: 8 детских садов, 16 школ, 7 медучреждений, 1 колледж, 7 кладбищ, 3 мечети, 13 мостов республиканского значения, 52 км дорог и 1 дехканский рынок. Частичные повреждения нанесены 99 многоэтажным жилым домам.

 

Партии гуманитарного груза продолжают поступать в пострадавшие от наводнения районы Сырдарьи. За последние дни доставлено: 180 тонн муки, 48 тонн макарон, 63 тонны растительного масла, 47 тонн риса, 37 тонн мяса, 58 тонн сахара, 228 тонн картофеля, 176 тонн лука и других видов продуктов питания и вещей первой необходимости.

 

ИСТОЧНИК


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