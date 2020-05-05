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  • 5 май 2020 21:34
  • 52

Число погибших в результате наводнения в Сырдарьинской области достигло 4

Число погибших в результате наводнения в Сырдарьинской области достигло 4Пятый день подряд в зоне стихийного бедствия в Сырдарьинской области продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщает UzReport.

 

По сообщению МЧС, 5 мая в разных частях затопленной территории были обнаружены четыре жертвы.

 

Между тем, Правительственная комиссия усиливает работу по ликвидации последствий наводнения от прорыва Сардобинского водохранилища. На месте ЧС работает около 2 тыс. единиц спецтехники МЧС, Минобороны, МВД, Национальной гвардии и других служб ГСЧС. При помощи пожарных машин, мотопомп выкачивается вода из домохозяйств, объектов инфраструктуры, осуществляется очистка и восстановление ирригационно – дренажных систем. Параллельно проводится захоронение туш домашнего скота и санитарная обработка освобождённых от воды площадей.


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