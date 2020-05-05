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  • 5 май 2020 21:25
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Районам и городам присвоят уровни карантина

Районам и городам присвоят уровни карантина

Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник рассмотрел вопрос определения регионов, в которых будут смягчены карантинные меры, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

 

Исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации, на основе конкретных критериев — числа больных и динамики лечения, районам и городам будут присваиваться «красный», «желтый» и «зеленый» уровни.

 

Министерству здравоохранения поручено определить совместно с хокимиятами уровень карантина в каждом районе и городе и оперативно менять их в зависимости от изменения ситуации на местах. Указано на необходимость соблюдения утвержденных 23 апреля временных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов на период пандемии.

 

Президент поручил установить строгий контроль за соблюдением санитарных правил на предприятиях, которые возобновили свою деятельность.

 

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