Районам и городам присвоят уровни карантина

Исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации, на основе конкретных критериев — числа больных и динамики лечения, районам и городам будут присваиваться «красный», «желтый» и «зеленый» уровни.
Министерству здравоохранения поручено определить совместно с хокимиятами уровень карантина в каждом районе и городе и оперативно менять их в зависимости от изменения ситуации на местах. Указано на необходимость соблюдения утвержденных 23 апреля временных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов на период пандемии.
Президент поручил установить строгий контроль за соблюдением санитарных правил на предприятиях, которые возобновили свою деятельность.