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  • 5 май 2020 20:36
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Президент Узбекистана дал поручение об отмене стикеров для автомобилей – депутат

Президент Узбекистана дал поручение об отмене стикеров для автомобилей – депутат

Президент Узбекистана дал поручение об отмене стикеров для автомобилей, сообщает Podrobno.uz.

 

Об этом в своем Телеграм-канале написал заместитель председателя Общенационального движения "Юксалиш", депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Бобур Бекмуродов.

 

"Президент Шавкат Мирзиёев дал поручение об отмене стикеров для автомобилей. Теперь остается ждать решение Республиканской комиссии", – написал он.

 

Эту информацию также подтвердили в Общенациональном движении "Юксалиш", отметим, что это поручение было дано сегодня, 5 мая, в ходе видеоселекторного совещания в Ташкенте.

 

После отмены стикеров узбекистанцам будет разрешено передвигаться на личных авто в любое время суток. Но если эпидемиологическая ситуация ухудшится карантинные меры будут восстановлены.


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