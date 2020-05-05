Президент Узбекистана дал поручение об отмене стикеров для автомобилей – депутат

Президент Узбекистана дал поручение об отмене стикеров для автомобилей, сообщает

Об этом в своем Телеграм-канале написал заместитель председателя Общенационального движения "Юксалиш", депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Бобур Бекмуродов.

"Президент Шавкат Мирзиёев дал поручение об отмене стикеров для автомобилей. Теперь остается ждать решение Республиканской комиссии", – написал он.

Эту информацию также подтвердили в Общенациональном движении "Юксалиш", отметим, что это поручение было дано сегодня, 5 мая, в ходе видеоселекторного совещания в Ташкенте.

После отмены стикеров узбекистанцам будет разрешено передвигаться на личных авто в любое время суток. Но если эпидемиологическая ситуация ухудшится карантинные меры будут восстановлены.