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  • 5 май 2020 15:50
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Оборудование для медцентра

По инициативе главы государства медицинской сфере также уделяется особое внимание, привлекаются инвестиции.

 

Оборудование для медцентра

 

Запланировано оснащение многопрофильного медицинского центра в Кашкадарьинской области современной аппаратурой за счет правительственного гранта Германии (КФW банк Федеративной Республики Германии). 

 

В рамках проекта «Модернизация областных многопрофильных медицинских центров», финансируемого КФW банком Германии, Министерством здравоохранения Республики Узбекистан привезена и установлена аппаратура «ИНГEНИА 1,5Т Омега» фирмы «ПХИЛИПС» стоимостью миллион евро.

Самое важное, что возможно будет проводить МРТ по ордерам, которые между районами распределяет областное управление здравоохранения.

 

Оборудование для медцентра

 

В рамках «Модернизация многопрофильных медицинских центров областного уровня» отделение нейрохирургии медицинского центра также было оснащено современным оборудованием. 

 

Многопрофильный медицинский центр Кашкадарьинской области является одним из крупных медицинских учреждений не только в Карши, но и во всей области. Здесь ежегодно обследуют более 18 тысяч человек.


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