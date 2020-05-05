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  • 5 май 2020 10:33
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Житель Ангрена нашел у себя во дворе древнюю могилу

23 апреля житель дома по улице Абая в Ангрене Ф. Норматов обнаружил, что во дворе его дома находится древняя могила. 

 

Житель Ангрена нашел у себя во дворе древнюю могилу

 

Об этом 30 апреля он сообщил в Ангренский городской музей истории. Вскоре сотрудники музея изучили данную могилу. При участии начальника Управления культурного наследия Ташкентской области были проведены раскопки. 

 

Житель Ангрена нашел у себя во дворе древнюю могилу

 Житель Ангрена нашел у себя во дворе древнюю могилу

 

Согласно результатам исследования, гробница относится к культуре "Ковунчи" и датируется с III века до нашей эры до IV века нашей эры. Из могилы были выкопаны останки людей, которые жили в этот период (2 скелета) и керамика 5 разных размеров и форм.

 

Специалисты пришли к мнению, что кувшинами пользовались в быту наши предки, которые жили в тот период. 

 

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