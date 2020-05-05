» » » За ночь в Узбекистане не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом
﻿
  • 5 май 2020 10:04
  • 67

За ночь в Узбекистане не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом

За ночь в Узбекистане не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом

С 23:00 часов 4 мая 2020 года до сегодня, по состоянию на 10:00 часов 5 мая 2020 года, то есть за последние 11 часов в Узбекистане не было зарегистрировано ни одного случая выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Напомним, что в настоящее время в нашей стране число случаев подтверждения коронавируса составляет 2189, а количество выздоровевших – 1405 человек. Помимо умерших, в настоящее время проходит лечение 774 пациента.

 

По Самаркандской области на данный момент известно о 115 случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вчера хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов в своем обращении к жителям региона. По сообщению облздрава, количество выздоровевших пациентов в регионе на данный момент 24, на лечении находятся 91 пациент.

 

Следует отметить, что в последние 14 дней число людей, выздоравливающих от COVID-19 в нашей стране, превысило количество заражения инфекцией, только на десятый день оба случая были равны.


Похожие статьи:
﻿
Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 2160 человек

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 2160 человек

Новости Узбекистана
﻿
Число случаев коронавируса В Узбекистане составило 2086. В Самарканде - 93

Число случаев коронавируса В Узбекистане составило 2086. В Самарканде - 93

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане число зараженных коронавирусом увеличилось на 56

В Узбекистане число зараженных коронавирусом увеличилось на 56

Новости Узбекистана
﻿
Количество случаев зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 25

Количество случаев зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 25

Новости Узбекистана
﻿
Количество заражений коронавирусом в Узбекистане увеличилось ещё на 28

Количество заражений коронавирусом в Узбекистане увеличилось ещё на 28

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика