Юлдуз Усманова записала ролик с оскорблениями в адрес сотрудников внутренних дел

Главное управление внутренних дел Ташкента начало следственные действия, чтобы дать правовую оценку действиям певицы Юлдуз Усмановой, оскорбившей сотрудников органов внутренних дел, сообщает

Ранее Народная артистка Узбекистана объявила акцию помощи пострадавшим от наводнения в Сырдарьинской области, где произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище. Она принимала помощь ташкентцев у своего дома.

В прямом эфире на своей странице в Instagram после полуночи 3 мая она выразила недовольство работой сотрудников органов внутренних дел, которые отказались в ночное время организовать отправку гуманитарного груза в Сырдарью.

Юлдуз Усманова назвала сотрудников органов внутренних дел «нулями в коробке», заявив, что они не заслуживают уважения, и показала кукиш.

«Вы сегодня были прокляты. Народ объединился, а вы не поддержали. Тьфу на гаишников, милиционеров!» — сказала она.

Министерство культуры, комментируя видеообращение, назвало слова певицы неуместными и напомнило, что сотрудники ОВД в течение двух месяцев работают днем и ночью.

В заявлении МВД критика певицы в адрес сотрудников названа «необоснованной» и «крайне некультурной».

«Своими действиями Юлдуз Усманова умышленно оскорбила всех сотрудников правоохранительных органов непристойными словами, дискредитирующими выдумками и продемонстрировала невоспитанность», — говорится в заявлении.

По данным министерства, ночью 2 мая инспектор профилактики Мирзо-Улугбекского района лейтенант М. Ортикжонов стал свидетелем того, как около 30 граждан привезли к дому Юлдуз Усмановой продукты питания и другие товары для гуманитарной помощи пострадавшим в Сырдарьинской области. Чтобы помочь доставить груз в пункт назначения, он вместе с сотрудниками ППС сержантами Д. Артиковым и А. Султановым помог загрузить вещи в грузовики и сопроводил их к месту централизованной отправки помощи у дворца «Туркистон».

Как следует из сообщения МВД, певица потребовала, чтобы собранный через ее помощников груз немедленно, то есть 3 мая в 00:10 был отправлен в Сырдарьинскую область под наблюдением инспекторов УБДД. Сотрудники объяснили ей, что поездка в Сырдарьинскую область осуществляется на основании соответствующих разрешений, в организованном порядке и в дневное время, но в ответ услышали критику.

«Сотрудники органов внутренних дел, пытавшиеся объяснить женщине, которая игнорирует правила поведения в обществе, ведет себя крайне некультурно и использует непристойные слова, прекратили общение с этой женщиной, чтобы избежать эскалации конфликта, и продолжили выполнять свои обязанности. После этого Юлдуз Усманова разместила в социальных сетях ролик с необоснованными оскорблениями, дискредитирующими органы внутренних дел», — говорится в сообщении.

По итогам следствия, которое ведет ГУВД столицы, «в отношении виновных будут назначены меры согласно законодательству», отмечает пресс-служба МВД.

Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Позже певица принесла извинения сотрудникам правоохранительных органов.

МВД поблагодарило граждан, представителей сферы культуры, журналистов и блогеров, выразивших объективное мнение о ситуации и справедливо оценивших работу сотрудников правоохранительных органов.